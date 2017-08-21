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Новому члену НАЗК уже закидають порушення законодавства

Понеділок, 21 серпня 2017, 15:35

Нацагенція із запобігання корупції відклала розгляд декларації ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського за 2016 рік.

Про це "Українській правді" повідомили у НАЗК.

"Голосування не було. дане питання було зняте з порядку денного", - зазначили в НАЗК.

При цьому в агенції заперечили повідомлення деяких ЗМІ про те, що член НАЗК Олександр Серьогін порушив законодавство при розгляді цього питання.

Так, "Українські новини"  з посиланням на співрозмовника повідомили, про конфлікт інтересів, який полягає у тому, що на момент обрання членом НАЗК Серьогін працював у КНУ ім. Шевченка. А в понеділок, на засіданні Нацагенства, саме він став ініціатором перенесення розгляду цього питання. Згодом "Українські новини" виправили джерело і вказали поста в ФБ Руслана Рябошапки.

Подібне порушення, за словами співрозмовника, може бути приводом для складення адміністративного протоколу, а також підставою для звільнення.

Проте, в НАЗК "Українській правді" зазначили, що порушення з боку Олександра Серьогіна не було, оскільки питання про перевірку декларації Губерського було зняте з порядку денного сьогоднішнього засідання.

"Про подальший розвиток подій, можна буде судити, виходячи з того, як будуть розвиватися події і яким чином буде прийнято рішення", - заявили у відомстві.

Серьогін був обраний членом НАЗК 15 серпня 2017 року.

Яна Міланова, УП

Теми: НАЗК
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