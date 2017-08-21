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Нового члена НАПК уже обвиняют в нарушении законодательства

Понедельник, 21 августа 2017, 15:35

Нацагентство по предупреждению коррупции отложила рассмотрение декларации ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонида Губерского за 2016 год.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАПК.

"Голосования не было. Данный вопрос был снят с повестки дня", - отметили в НАПК.

При этом в агентстве опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что член НАПК Александр Серегин нарушил законодательство при рассмотрении этого вопроса.

Так, "Украинские новости" со ссылкой на собеседника сообщили, о конфликте интересов, который заключается в том, что на момент избрания членом НАПК Серегин работал в КНУ им. Шевченко. А в понедельник, на заседании Нацагентства, именно он стал инициатором переноса рассмотрения этого вопроса.

Подобное нарушение, по словам собеседника, может быть поводом для составления административного протокола, а также основанием для увольнения.

Однако, в НАПК "Украинской правде" отметили, что нарушения со стороны Александра Серегина не было, поскольку вопрос о проверке декларации Губерского был снят с повестки дня сегодняшнего заседания.

"О дальнейшем развитии событий, можно будет судить, исходя из того, как будут развиваться события и каким образом будет принято решение", - заявили в ведомстве.

Серегин был избран членом НАПК 15 августа 2017.

Яна Миланова, УП

Темы: НАПК
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