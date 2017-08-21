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Мін'юст пояснив, що винагороди його чиновникам не "б'ють" по бюджету

Понеділок, 21 серпня 2017, 16:24

Величезні винагороди посадовцям з департаменту виконавчої служби Мін’юсту не є преміями та не потребують додаткових витрат з державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

"Розповсюджена інформація щодо виплати премій співробітникам Мін’юсту подана некоректно і є вирваною із контексту офіційної відповіді в.о. державного секретаря Олени Косолапової", - йдеться в заяві.

У міністерстві запевняють, що мільйонні суми, які посадовці отримують додатково до зарплати, - це виконавчий збір, який становить 10% від суми боргу, що стягнутий з боржника.

"Виплата винагороди державному виконавцю здійснюється в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету, що формується з коштів виконавчого збору, стягненого державними виконавцями з боржників, і не потребує додаткових витрат Державного бюджету України", - кажуть у Мін'юсті.

Як повідомлялося, лише за два місяці 2017 року вісім чиновників Міністерства юстиції України отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

Українська правда

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Теми: Мін'юстборгзарплати
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