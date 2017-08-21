Минюст объяснил, что вознаграждения его чиновникам не "бьют" по бюджету

Огромные вознаграждения должностным лицам из департамента исполнительной службы Минюста не являются премиями и не требуют дополнительных расходов из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Распространенная информация о выплате премий сотрудникам Минюста подана некорректно и является вырванной из контекста официального ответа и.о. государственного секретаря Елены Косолаповой", - говорится в заявлении.

В министерстве уверяют, что миллионные суммы, которые чиновники получают дополнительно к зарплате, - это исполнительный сбор, который составляет 10% от суммы долга, взимаемого с должника.

"Выплата вознаграждения государственному исполнителю осуществляется в пределах и за счет соответствующих поступлений в специальный фонд государственного бюджета, который формируется из средств исполнительского сбора, взысканного государственными исполнителями с должников, и не требует дополнительных расходов Государственного бюджета Украины", - говорят в Минюсте.

Как сообщалось, всего за два месяца 2017 года восемь чиновников Министерства юстиции Украины получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.

Украинская правда