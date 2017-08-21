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Заступник міністра оборони подав декларацію із запізненням

Понеділок, 21 серпня 2017, 16:41

Заступника міністра оборони Олег Шевчук подав електронну декларацію за минулий рік у понеділок.

Це видно у Єдиному державному реєстрі декларацій.

У декларації Шевчука зазначено, що він володіє квартирою у Києві на 68 кв. м. без вказаної вартості. Також у його власності земельна ділянка на 1200 кв. м. у селі Ясногородка, що неподалік Києва, та недобудований будинок на 168 квадратів у тому ж селі.

Також його дружина Ірина є власницею квартири у столиці на 48 квадратів вартістю 971 тис. грн. У декларації Шевчука за 2015 рік, яку він заповнив, перебуваючи на іншій посаді, вказано, що подарунок такої вартості його дружина отримала від Людмили Романівної Кузьменко.

Згідно з декларацією, Шевчук є власником HYUNDAI Santa Fe 2008 року випуску. При цьому у декларації за минулий рік ціни авто не вказано, а в декларації за 2015 рік Шевчук написав, що її вартість - 210 тис. грн. Інших транспортних засобів він не вказав.

За 2016 рік заступник міністра оборони отримав 239 тис. грн зарплатні та 106 тис. пенсії. Його ж дочка Валерія - заробила майже 80 тис. грн у Департаменті поліції охорони.

Як відомо, згідно зі законом, електронну декларацію слід було подати до 31 березня.

Шевчука призначили на посаду заступника міністра оборони 9 листопада 2016 року.

"Українська правда" звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції та Міністерства оборони, щоб там пояснили причину невчасної подачі декларації Шевчуком.

Олег Твердь, для УП

Теми: Міноборони
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