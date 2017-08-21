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Заместитель министра обороны подал декларацию с опозданием

Понедельник, 21 августа 2017, 16:41

Заместителя министра обороны Олег Шевчук подал электронную декларацию за прошлый год в понедельник.

Это видно в Едином государственном реестре деклараций.

В декларации Шевчука указано, что он владеет квартирой в Киеве на 68 кв. м. без указанной стоимости. Также в его собственности - земельный участок на 1200 кв. м. в селе Ясногородка, что под Киевом, и недостроенный дом на 168 квадратов в том же селе.

Также его жена Ирина является обладательницей квартиры в столице на 48 квадратов стоимостью 971 тыс. грн. В декларации Шевчука за 2015 год, которую он заполнил, находясь на другой должности, указано, что подарок такой стоимости его жена получила от Людмилы Романовны Кузьменко.

Согласно декларации, Шевчук является владельцем HYUNDAI Santa Fe 2008 года выпуска. При этом в декларации за прошлый год цены авто не указано, а в декларации за 2015 год Шевчук написал, что ее стоимость - 210 тыс. грн. Других транспортных средств он не указал.

За 2016 год заместитель министра обороны получил 239 тыс. грн зарплаты и 106 тыс. пенсии. Его же дочь Валерия заработала почти 80 тыс. грн в Департаменте полиции охраны.

Как известно, согласно закону, электронную декларацию следовало подать до 31 марта.

Шевчук назначен на должность заместителя министра обороны 9 ноября 2016 года.

"Украинская правда" обратилась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Министерства обороны, чтобы там объяснили причину несвоевременной подачи декларации Шевчуком.

Олег Твердь, для УП

Темы: Минобороны
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