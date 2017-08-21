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Адвокати спробують зняти браслет з Розенблата

Понеділок, 21 серпня 2017, 16:58

Захист депутата ВР Борислава Розенблата планує оскаржити рішення суду, яке зобов'язує нардепа ще 2 місяці носити електронний браслет стеження.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на адвоката Розенблата Костянтина Глобу.

За його словами, в попередньому рішенні суду від 18 липня про обрання Розенблату запобіжного заходу у вигляды обов'язку носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, не відлучатися без дозволу прокурора, суду з Києва і Житомира, допущена процесуальна помилка.

Адвокат пояснив, що суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір ініціювала окремий судовий процес для виправлення даної помилки.

Однак, за словами Глоби, наразі достеменно невідомо, чого саме стосується ця помилка.

"Суддя ні прокуратурі, ні адвокатам, ні самому Розенблату не сказала, в чому була допущена помилка, і офіційного документа з роз'ясненнями на цей рахунок теж ніде немає", - сказав адвокат.

За словами Глоби, дата розгляду виправлення цієї помилки наразі не призначена.

"Коли буде виправлена помилка, ми будемо мати цікаву справу, ми будемо переглядати рішення від 18 серпня судді Лазаренка", - сказав він.

Разом із тим Глоба додав, що 18 серпня Солом'янський районний суд Києва продовжив строк дії покладених на Розенблата обов'язків, а саме: носити браслет, не відлучатися без дозволу з міст Житомира і Києва, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з низкою осіб.

При цьому він також додав, що у попередньому рішенні суду від 18 липня була також допущена помилка в частині реквізитів паспорта Розенблата.

"Суддя чудово знає, що той закордонний паспорт, який зазначено в первинному рішенні, не належить пану Розенблату. Але незважаючи на це, автоматично продовжується цей обов'язок", - заявив Глоба.

Як повідомлялося, суд продовжив народному депутатові Бориславу Розенблату запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.

18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.

Теми: Розенблат
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