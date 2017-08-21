Цього року зафіксовано 149 правопорушень проти журналістів

За півроку 2017 року в Україні зареєстровано 149 кримінальних правопорушень, скоєних проти працівників ЗМІ.

Такі дані Генеральна прокуратура надала у відповідь на запит Інституту масової інформації.

Поки що тільки 14 справ були передані до суду (в тому числі з урахуванням справ правопорушень минулих років).

Серед проваджень, які були розслідувані правоохоронними органами і передані до суду: 13 кримінальних проваджень було розслідувано за статтею 171 ККУ ("Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів") та 1 справа за статтею 345-1 ("Погроза або насильство щодо журналіста").

Окрім того, тільки за цей рік правоохоронці зареєстрували 113 кримінальних правопорушень за статтею 171 ("Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів") Кримінального кодексу України, з яких 35 були закриті.

30 кримінальних проваджень були відкриті за статтею 345-1 ("Погроза або насильство щодо журналіста") ККУ, з яких 4 закрито.

5 кримінальних проваджень відкриті за статтею 347-1 ("Умисне знищення або пошкодження майна журналіста") ККУ. Також правоохоронні органи зареєстрували 1 кримінальне провадження за статтею 348-1 ("Посягання на життя журналіста").

На думку медіа-юриста ІМІ Романа Головенка, далеко не всі відкриті кримінальні провадження можуть бути передані до суду.

"За КПК, провадження відкривається за будь-якою заявою про злочин, навіть і фактологічно безпідставною. Але ця норма правоохоронними органами виконується не завжди (іноді заяви про злочин розглядаються за ЗУ "Про звернення громадян", а не за КПК), тому можна вважати, що звернень у правоохоронні органи було насправді більше, аніж зареєстровано проваджень", – пояснив Головенко.

Директорка ІМІ Оксана Романюк, вважає, що в Україні необхідно активізувати розслідування злочинів проти журналістів.

"Як мінімум, потрібно провести публічне засідання робочої групи при Адміністрації Президента з питань безпеки журналістів, наприклад до Дня пам’яті загиблих журналістів 16 вересня. Окрім того, є питання щодо розслідування вбивства Павла Шеремета та досі непокараних нападників на журналістів під час подій Майдану у 2013-2014 роках (за даними ІМІ, тоді постраждало 206 журналістів)", – сказала Романюк

Раніше у липні ІМІ зафіксував найбільшу кількість побиттів журналістів, що сталися з початку року в Україні.

Українська правда