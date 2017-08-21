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В этом году зафиксировано 149 правонарушений против журналистов

Понедельник, 21 августа 2017, 17:32

За полгода 2017 года в Украине зарегистрировано 149 уголовных преступлений, совершенных против работников СМИ.

Такие данные Генеральная прокуратура предоставила в ответ на запрос Института массовой информации.

Пока только 14 дел были переданы в суд (в том числе с учетом дел правонарушений прошлых лет).

Среди производств, которые были расследованы правоохранительными органами и переданы в суд: 13 уголовных производств было расследовано по статье 171 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") и 1 дело по статье 345-1 ("Угроза или насилие в отношении журналиста").

Кроме того, только за этот год правоохранители зарегистрировали 113 уголовных правонарушений по статье 171 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") Уголовного кодекса Украины, из которых 35 были закрыты.

30 уголовных производств были открыты по статье 345-1 ("Угроза или насилие в отношении журналиста") УК, из которых 4 закрыто.

5 уголовных производств открыты по статье 347-1 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста") УК. Также правоохранительные органы зарегистрировали 1 уголовное производство по статье 348-1 ("Посягательство на жизнь журналиста").

По мнению медиа-юриста ИМИ Романа Головенко, далеко не все открытые уголовные производства могут быть переданы в суд.

"Согласно КПК, производства открывается по любому заявлению о преступлении, даже и фактологически безосновательной. Но эта норма правоохранительными органами выполняется не всегда (иногда заявления о преступлении рассматриваются по ЗУ" Об обращениях граждан", а не по УПК), поэтому можно считать, что обращений в правоохранительные органы было на самом деле больше, чем зарегистрировано производств", - пояснил Головенко.

Директор ИМИ Оксана Романюк считает, что в Украине необходимо активизировать расследование преступлений против журналистов.

"Как минимум, нужно провести публичное заседание рабочей группы при Администрации Президента по вопросам безопасности журналистов, например, ко Дню памяти погибших журналистов 16 сентября. Кроме того, вопрос о расследовании убийства Павла Шеремета и еще ненаказанных нападавших на журналистов во время событий Майдана в 2013-2014 годах (по данным ИМИ, тогда пострадало 206 журналистов) ", - сказала Романюк

Ранее в июле ИМИ зафиксировал наибольшее количество избиений журналистов, которые произошли с начала года в Украине.

Украинская правда

Темы: СМИмедиаГенпрокуратура
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