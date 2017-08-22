Лавров обіцяє "не зривати зло" на американських громадянах

Росія не буде відіграватися на американських громадян за призупинення Вашингтоном видачі чи скорочення кількості неімміграційних віз росіянам.



Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 21 серпня на прес-конференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Єгипту.



Раніше посольство США в РФ повідомило, що з 23 серпня буде призупинено видачу неімміграційних віз. Дану процедуру поновлять, але в більш скороченому форматі: з 1 вересня всі співбесіди будуть проводитися лише в посольстві США в Москві, а білорусам американські візи в Росії перестануть видавати.

"Я тільки-но ознайомився з цим рішенням. Бачив лишень його виклад у повідомленнях ЗМІ, тому, звісно, ми ще вивчимо його додатково", – цитує сайт МЗС РФ відповідь Лаврова.



У порядку "першої реакції" він зазначив, що адміністрація Барака Обами в кінці минулого року зажадала висилки російських дипломатів і відібрала російську власність, а РФ попросила американців не використовувати їх дипмайно у Москві й обмежити кількість співробітників американських закордонних установ у Росії "тією ж кількістю дипломатів і технічного персоналу, що є в розпорядженні Росії на території США".



"Стверджувати, що приведення до спільного знаменника кількості співробітників закордонних установ США в Росії і Росії в США спричинить різке скорочення можливостей виконувати консульські функції, включаючи видачу віз, рівносильне неповазі до здібностей і здатностей американської дипломатичної служби", – заявив Лавров.



"Перше враження, що американські автори цих рішень затіяли чергову спробу викликати невдоволення російських громадян діями влади. Це відома логіка тих, хто організовує кольорові революції, в чистому вигляді інерція адміністрації Обами", – зазначив він.



На думку глави МЗС Росії, "тією ж логікою пояснюється прийняте рішення про те, що білоруські громадяни повинні тепер звертатися в американські представництва не в Москві і Санкт-Петербурзі, а прямувати до Вільнюса, Києва й Варшави".



"Політичний відтінок тут очевидний", – заявив Лавров.



"Що стосується наших дій у відповідь, то, як я вже сказав, необхідно детально вивчити рішення, оголошене американцями. Подивимося. Можу сказати лише одне: ми не будемо зривати зло на американських громадянах. Якщо хтось сподівався, що в даному випадку поганий приклад буде заразний, то прорахувався", – сказав він.