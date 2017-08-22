Лавров обещает "не срывать зло" на американских гражданах
Россия не будет отыгрываться на американских гражданах за приостановление Вашингтоном выдачи или сокращение количества неиммиграционных виз россиянам.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта.
Ранее посольство США в РФ сообщило, что с 23 августа будет приостановлена выдача неиммиграционных виз. Данная процедура возобновится, но в более сокращенном формате: с 1 сентября все собеседования будут проводиться только в посольстве США в Москве, а белорусам американские визы в России перестанут выдавать.
"Я только что ознакомился с этим решением. Видел только его изложение в сообщениях СМИ, поэтому, конечно, мы еще изучим его дополнительно", – цитирует сайт МИД РФ ответ Лаврова.
В порядке "первой реакции" он отметил, что администрация Барака Обамы в конце прошлого года потребовала высылки российских дипломатов и отобрала российскую собственность, а РФ попросила американцев не использовать их дипсобственность в Москве и ограничить количество сотрудников американских загранучреждений в России "тем же количеством дипломатов и технического персонала, которым располагает Россия на территории США".
"Утверждать, что приведение к общему знаменателю количества сотрудников загранучреждений США в России и России в США послужит резкому сокращению возможностей выполнять консульские функции, включая выдачу виз, равносильно неуважению к способностям и возможностям американской дипломатической службы" – заявил Лавров.
"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями власти. Это известная логика тех, кто организует цветные революции, в чистом виде инерция администрации Обамы", – отметил он.
По мнению главы МИД России, "той же логикой объясняется принятое решение о том, что белорусские граждане должны теперь обращаться в американские представительства не в Москве и Санкт-Петербурге, а направляться в Вильнюс, Киев и Варшаву".
"Политический оттенок здесь очевиден", – заявил Лавров.
"Что касается наших ответных действий, то, как я уже сказал, необходимо подробно изучить решения, объявленные сегодня американцами. Посмотрим. Могу сказать только одно: мы не будем срывать зло на американских гражданах. Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразителен, то просчитался", – сказал он.