Суд арештував організаторів викрадення "Лексуса" Фацевича

Суд постановив взяти під варту трьох організаторів викрадення службового автомобілю заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

"Стосовно трьох організаторів викрадень транспорту суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту із правом внесення застави у 250 тисяч гривень кожному", - йдеться у заяві.

У поліції нагадали, що днями затримали організовану злочинну групу з п’яти викрадачів авто. У них вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, міліції та пристрої для сканування та деблокування автосигналізацій.

Поліція встановила, що зловмисники переховували викрадений поліцейський автомобіль у житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини. Зловмисники змінили державні номерні знаки на викраденому авто і намагалися перегнати його в інший регіон країни. У цей момент їх затримали оперативники поліції.

"Дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів викрадень намагалися зникнути від переслідування на автомобілі Toyota Avalon. Місцями швидкість руху досягала 210 кілометрів за годину. Для зупинки їхнього автомобіля поліцейські перекрили дорогу вантажівками", - зазначається в повідомленні.

У поліції розповіли, що затримали зловмисників на одній з АЗС у Житомирській області. Їх підозрюють у викраденні кількох авто.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв пообіцяв нагородити поліцейських, що брали участь у затриманні групи зловмисників. Він зазначив, також, що викриттю викрадачів сприяли небайдужі громадяни.

Як повідомлялося, 18 серпня невідомі викрали службовий позашляховик Lexus заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Вже 20 серпня вранці з'явилося повідомлення, що поліцейські знайшли авто та упіймали п'ятьох його викрадачів.

Українська правда