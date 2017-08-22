Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арештував організаторів викрадення "Лексуса" Фацевича

Вівторок, 22 серпня 2017, 10:27
Суд арештував організаторів викрадення Лексуса Фацевича

Суд постановив взяти під варту трьох організаторів викрадення службового автомобілю заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича.

Про це повідомляє прес-служба правоохоронного відомства.

"Стосовно трьох організаторів викрадень транспорту суд обрав запобіжні заходи у вигляді арешту із правом внесення застави у 250 тисяч гривень кожному", - йдеться у заяві.

У поліції нагадали, що днями затримали організовану злочинну групу з п’яти викрадачів авто. У них вилучено підроблені посвідчення співробітників органів виконавчої влади, міліції та пристрої для сканування та деблокування автосигналізацій.

Поліція встановила, що зловмисники переховували викрадений поліцейський автомобіль у житловому кооперативі на території Обухівського району Київщини. Зловмисники змінили державні номерні знаки на викраденому авто і намагалися перегнати його в інший регіон країни. У цей момент їх затримали оперативники поліції.

"Дізнавшись про затримання своїх спільників, троє організаторів викрадень намагалися зникнути від переслідування на автомобілі Toyota Avalon. Місцями швидкість руху досягала 210 кілометрів за годину. Для зупинки їхнього автомобіля поліцейські перекрили дорогу вантажівками", - зазначається в повідомленні.

У поліції розповіли, що затримали зловмисників на одній з АЗС у Житомирській області. Їх підозрюють у викраденні кількох авто.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв пообіцяв нагородити поліцейських, що брали участь у затриманні групи зловмисників. Він зазначив, також, що викриттю викрадачів сприяли небайдужі громадяни.

Як повідомлялося, 18 серпня невідомі викрали службовий позашляховик Lexus заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Вже 20 серпня вранці з'явилося повідомлення, що поліцейські знайшли авто та упіймали п'ятьох його викрадачів.

Українська правда

Теми: поліціяавтонадзвичайна подіясударешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
поліція
У Білій Церкві церковники УПЦ МП відмовилися залишати собор на вимогу громади, є сутички
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: