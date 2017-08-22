Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал организаторов кражи "Лексуса" Фацевича

Вторник, 22 августа 2017, 10:27
Суд арестовал организаторов кражи Лексуса Фацевича

Суд постановил взять под стражу трех организаторов похищения служебного автомобиля заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Относительно трех организаторов похищений транспорта суд избрал меры пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 250 тысяч гривен каждому", - говорится в заявлении.

В полиции напомнили, что на днях задержали организованную преступную группировку из пяти похитителей авто. У них изъяты поддельные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции и устройства для сканирования и деблокирования автосигнализаций.

Полиция установила, что злоумышленники прятали похищенный полицейский автомобиль в жилищном кооперативе на территории Обуховского района Киевской области. Злоумышленники изменили государственные номерные знаки на угнанном авто и пытались перегнать его в другой регион страны. В этот момент их задержали оперативники полиции.

"Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений пытались скрыться от преследования на автомобиле Toyota Avalon. Местами скорость движения достигала 210 км/ч. Для остановки их автомобиля полицейские перекрыли дорогу грузовиками", - отмечается в сообщении.

В полиции рассказали, что задержали злоумышленников на одной из АЗС в Житомирской области. Их подозревают в похищении нескольких авто.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пообещал наградить полицейских, принимавших участие в задержании группы злоумышленников. Он отметил также, что разоблачению похитителей способствовали неравнодушные граждане.

Как сообщалось, 18 августа неизвестные похитили служебный внедорожник Lexus заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича.

Уже 20 августа утром появилось сообщение, что полицейские нашли авто и поймали пятерых его похитителей.

Украинская правда

Темы: полицияавточрезвычайное происшествиесударест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: