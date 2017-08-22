В Україні підготували підозру обвинувачу Умерова

Українська прокуратура по АР Крим підготувала підозру прокурору-окупанту, який висуває обвинувачення заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову.

Про це під час прес-конференції у вівторок заявив керівник кримської прокуратури Гюндуз Мамедов.

"Ми поки що не можемо сказати, хто це, але проект підозри уже готовий. Це наш колишній колега", - зазначив він.

Як повідомлялося, наприкінці червня у справі проти Умерова з'явився новий прокурор Олена Артеменко. Вона замінили іншого обвинувача - Олега Сардинова.

Справу проти Ільмі Умерова було порушено у травні 2016 року у анексованому Криму за "заклики до розвалу РФ" в ефірі ATR. Пізніше Умерова позбавили одного з ключових адвокатів - Миколи Полозова, перевівши його зі статусу захисника у статус свідка.

21 березня 2017 року у так званій прокуратурі Криму слідчий ФСБ вручив Умерову обвинувальний вирок у його справі, матеріали якої були направлені в суд Бахчисарая.

Роман Кравець, УП