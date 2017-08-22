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В Украине подготовили подозрение обвинителю Умерова

Вторник, 22 августа 2017, 10:58

Украинская прокуратура по АР Крым подготовила подозрение прокурору-оккупанту, который выдвигает обвинения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил руководитель крымской прокуратуры Гюндуз Мамедов.

"Мы пока не можем сказать, кто это, но проект подозрения уже готов. Это наш бывший коллега", - отметил он.

Как сообщалось, в конце июня в деле против Умерова появился новый прокурор Елена Артеменко. Она заменили другого обвинителя - Олега Сардинова.

Ильми Умеров - крымский политзаключенный, против которого в мае 2016 года в аннексированном Крыму возбуждено дело "о призывах к развалу РФ" в эфире ATR.  Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.

21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.

Роман Кравец, УП

Темы: МеджлисКрымсудпрокуратуракрымские татары
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