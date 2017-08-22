В Украине подготовили подозрение обвинителю Умерова
Украинская прокуратура по АР Крым подготовила подозрение прокурору-оккупанту, который выдвигает обвинения заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.
Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил руководитель крымской прокуратуры Гюндуз Мамедов.
"Мы пока не можем сказать, кто это, но проект подозрения уже готов. Это наш бывший коллега", - отметил он.
Как сообщалось, в конце июня в деле против Умерова появился новый прокурор Елена Артеменко. Она заменили другого обвинителя - Олега Сардинова.
Ильми Умеров - крымский политзаключенный, против которого в мае 2016 года в аннексированном Крыму возбуждено дело "о призывах к развалу РФ" в эфире ATR. Умерова лишили одного из ключевых адвокатов - Николая Полозова, переведя его из статуса защитника в статус свидетеля.
21 марта в так называемой прокуратуре Крыма следователь ФСБ вручил Умерову обвинительное заключение по его делу, материалы которого были направлены в суд Бахчисарая.
Роман Кравец, УП