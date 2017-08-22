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НАЗК вирішило повністю перевірити ще 16 чиновників

Вівторок, 22 серпня 2017, 12:57

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило повністю перевірити 16 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2016 роки.

Про це йдеться у повідомленні відомства на офіційному сайті.

Так, перевірять декларації посла України в Ірані Сергія Бурдиляка, мера Білгород-Дністровська Аллу Гінак, старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВП ДФС Андрія Кислюка.

У списку також:

Олександр Ляшенко, заступник начальника відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Віктор Купченко, голова Миколаївської районної ради Одеської області.

Микола Лушпієнко, начальник ГУНП у Сумській області.

Сергій Мельничук, народний депутат України.

Юлія Никифорець, слідча Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області.

Олена Патока, начальник відділу з питань бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Бородянської селищної ради.

Олег Першин, колишній старший оперуповноважений з особливо важливих справ Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

Тетяна Сазонова, директор з фінансових питань ДП "Прозоро".

Ігор Смолянський, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів та комунальних підприємств Генічеської міської ради.

Павло Ткачук, начальник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вадим Чуйков, прокурор прокуратури Київської області.

Інна Якушко, начальник управління аудиту у сфері матеріального виробництва ГУ ДФС у м. Києві.

Олексій Яценко, суддя Цюрупинського районного суду Херсонської області.

Як відомо, станом на серпень НАЗК проводить детальну перевірку 265 декларацій чиновників.

Українська правда

Теми: корупціядеклараціїНАЗК
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