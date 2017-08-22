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НАПК решило полностью проверить еще 16 чиновников

Вторник, 22 августа 2017, 12:57

Национальное агентство по предупреждению коррупции решило полностью проверить 16 деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2016 годы.

Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Так, проверят декларации посла Украины в Иране Сергея Бурдиляка, мэра Белгород-Днестровская Аллу Гинак, старшего следователя по особо важным делам третьего отдела уголовных производств следственного управления финансовых расследований ООП ДФС Андрея Кислюка.

В списке также:

Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ г. Харькова ГУ ДФС в Харьковской области.

Виктор Купченко, председатель Николаевского районного совета Одесской области.

Николай Лушпиенко, начальник ГУНП в Сумской области.

Сергей Мельничук, народный депутат Украины.

Юлия Никифорец, следственная Шевченковского ОП ЧВП ГУ ЧП в Черновицкой области.

Елена Патока, начальник отдела по вопросам бухгалтерского учета и отчетности исполнительного аппарата Бородянского поселкового совета.

Олег Першин, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Татьяна Сазонова, директор по финансовым вопросам ГП "Прозрачно".

Игорь Смолянский, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов и коммунальных предприятий Генического городского совета.

Павел Ткачук, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Вадим Чуйков, прокурор прокуратуры Киевской области.

Инна Якушко, начальник управления аудита в сфере материального производства ГУ ДФС в г. Киеве.

Алексей Яценко, судья Цюрупинского районного суда Херсонской области.

Как известно, по состоянию на август НАПК проводит детальную проверку 265 деклараций чиновников.

Украинская правда

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Темы: коррупциядекларацииНАПК
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