Майно Розенблата ще побуде під арештом: скаргу відклали

Апеляційний суд Києва переніс на 5 вересня розгляд апеляційної скарги народного депутата Борислава Розенблата на судове рішення про накладення арешту на майно.

Про це адвокат Розенблата Андрій Левковець сказав журналістам у вівторок, повідомляє "Укрінформ".

"Перенесли на 5 вересня на 11:40", – заявив він.

За словами Левковця, розгляд скарги перенесено через те, що до Апеляційного суду Києва ще не надійшли матеріали справи зі Солом'янського райсуду Києва.

Як відомо, Розенблата підозрюють у отриманні хабарів від представника іноземної компанії за сприяння у видобутку бурштину.

11 липня Верховна Рада підтримала подання про зняття депутатської недоторканності з Розенблата, відхиливши клопотання про надання дозволу на його арешт.

18 липня Солом'янський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 7 млн грн. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет із забороною виїжджати з Києва і Житомира без дозволу слідчого. Крім того, депутата зобов'язали здати закордонний паспорт.

Крім того, суд арештував частину майна Розенблата, але його захист оскаржив це рішення.

18 серпня Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід Розенблату ще на 2 місяці.