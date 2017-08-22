Имущество Розенблата еще побудет под арестом: жалобу отложили

Апелляционный суд Киева перенес на 5 сентября рассмотрение апелляционной жалобы народного депутата Борислава Розенблата на судебное решение о наложении ареста на имущество.



Об этом адвокат Розенблата Андрей Левковец сказал журналистам во вторник, сообщает "Укринформ".



"Перенесли на 5 сентября на 11:40", – заявил он.



По словам Левковца, рассмотрение жалобы перенесено из-за того, что в Апелляционный суд Киева еще не поступили материалы дела из Соломенского райсуда Киева.



Как известно, Розенблата подозревают в получении взяток от представителя иностранной компании за содействие в добыче янтаря.



11 июля Верховная Рада поддержала представление о снятии депутатской неприкосновенности с Розенблата, отклонив ходатайство о предоставлении разрешения на его арест.



18 июля Соломенский райсуд избрал ему меру пресечения в виде залога в 7 млн ​​грн. Также суд обязал его носить электронный браслет с запретом выезжать из Киева и Житомира без разрешения следователя. Также депутата обязали сдать загранпаспорт.



Кроме того, суд арестовал часть имущества Розенблата, но его защита обжаловала это решение.



18 августа Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения Розенблату еще на 2 месяца.