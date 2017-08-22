Порошенко переконав Гройсмана не будувати дороги взимку

За вказівкою президента Петра Порошенка уряд переніс початок ремонту і будівництва доріг з грудня на серпень.

Про це глава держави заявив на церемонії відкриття автомобільного мосту через річку Сіверський Донець у місті Ізюм Харківської області.

"Міністерство фінансів поки що чомусь запланувало в бюджетному розписі будувати дороги в грудні. Я хочу повідомити новину: в грудні дороги не будуються. А ті дороги, які будуються в грудні, по них важко їздити ", - заявив він.

За словами президента, він обговорив це з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, з іншими членами уряду, і вони дійшли згоди внести зміни до бюджетного розпису.

"Перші гроші, перші тендери, перша попередня оплата має відбутися в серпні, а не в грудні, і чекати дороги ми більше не будемо, будемо їх будувати зараз", - наголосив він.

Під кінець своєї промови Порошенко повідомив, що Міністерство фінансів уже виконало цю його вказівку.

Як повідомлялося, 15 серпня Гройсман анонсував будівництво двох доріг на схід України, але пізніше пояснив, що мова йде не про будівництво "з нуля", а лише про ремонт автошляхів.

Президент Петро Порошенко ставить завдання збільшити видатки з бюджету на ремонт і будівництво доріг в Україні з 10 мільярдів гривень 2016 року до 30 млрд 2018-го.

Євген Кізілов, УП