Порошенко убедил Гройсмана не строить дороги зимой

По указанию президента Петра Порошенко правительство перенесло начало ремонта и строительства дорог с декабря на август.

Об этом глава государства заявил на церемонии открытия автомобильного моста через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.

"Министерство финансов пока почему-то запланировало в бюджетной росписи строить дороги в декабре. Я хочу сообщить новость: в декабре дороги не строятся. А те дороги, которые строятся в декабре, по ним трудно ездить", - заявил он.

По словам президента, он обсудил это с премьер-министром Владимиром Гройсманом, с другими членами правительства, и они договорились внести изменения в бюджетную роспись.

"Первые деньги, первые тендеры, первая предоплата должна состояться в августе, а не в декабре, и ждать дороги мы больше не будем, будем их строить сейчас", - подчеркнул он.

Под конец своей речи Порошенко сообщил, что Министерство финансов уже выполнило это его указание.

Как сообщалось, 15 августа Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины, но позже пояснил, что речь идет не о строительстве "с нуля", а только о ремонте автомагистралей.

Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.

Евгений Кизилов, УП