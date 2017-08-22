Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко убедил Гройсмана не строить дороги зимой

Вторник, 22 августа 2017, 14:28

По указанию президента Петра Порошенко правительство перенесло начало ремонта и строительства дорог с декабря на август.

Об этом глава государства заявил на церемонии открытия автомобильного моста через реку Северский Донец в городе Изюм Харьковской области.

"Министерство финансов пока почему-то запланировало в бюджетной росписи строить дороги в декабре. Я хочу сообщить новость: в декабре дороги не строятся. А те дороги, которые строятся в декабре, по ним трудно ездить", - заявил он.

По словам президента, он обсудил это с премьер-министром Владимиром Гройсманом, с другими членами правительства, и они договорились внести изменения в бюджетную роспись.

"Первые деньги, первые тендеры, первая предоплата должна состояться в августе, а не в декабре, и ждать дороги мы больше не будем, будем их строить сейчас", - подчеркнул он.

Под конец своей речи Порошенко сообщил, что Министерство финансов уже выполнило это его указание.

Как сообщалось, 15 августа Гройсман анонсировал строительство двух дорог на восток Украины, но позже пояснил, что речь идет не о строительстве "с нуля", а только о ремонте автомагистралей.

Президент Петр Порошенко ставит задачу увеличить расходы из бюджета на ремонт и строительство дорог в Украине с 10 миллиардов гривен в 2016 году до 30 млрд в 2018-м.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоМинфиндороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: