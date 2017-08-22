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Скоро "нормандська четвірка" поговорить про Україну

Вівторок, 22 серпня 2017, 14:38

Телефонна розмова лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини й Франції – відбудеться найближчим часом.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав журналістам на брифінгу, передають "Українські новини".

"Я знаю, що найближчим часом дуже швидко планується телефонна розмова. Сенс цієї телефонної розмови полягає в тому, щоб обговорити питання безпеки і звільнення заручників", – повідомив він.

При цьому питання персональної зустрічі глав держав ще тільки обговорюється, і вона відбудеться лише коли з'явиться розуміння, яким чином рухатися далі.

Сам же голова МЗС планує в середу, 23 серпня, зустрітися зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером.

"У мене завтра буде зустріч із паном Волкером і командою", – сказав Клімкін, повідомляє "Iнтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що вважає позитивними результати зустрічі Волкера і радника російського президента Владислава Суркова, яка пройшла напередодні в Мінську.

22 серпня Волкер зустрівся з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом у Вільнюсі.

23 серпня Волкер планує відвідати Україну, де разом із міністром оборони США Джеймсом Меттісом проведе зустрічі з українськими високопосадовцями.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасМінські угодиСШАКлінтон
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