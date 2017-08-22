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Скоро "нормандская четверка" поговорит об Украине

Вторник, 22 августа 2017, 14:38

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" – Украина, Россия, Германия и Франция – состоится в ближайшее время.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал журналистам на брифинге, передают "Українські новини".

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора заключается в том, чтобы обсудить вопросы безопасности и освобождения заложников", – сообщил он.

При этом вопрос персональной встречи глав государств еще только обсуждается, и оно состоится только когда появится понимание, каким образом двигаться дальше.

Сам же глава МИД намерен в среду, 23 августа, встретиться со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.

"У меня завтра будет встреча с господином Волкером и командой", – сказал Климкин, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он также отметил, что считает позитивными результаты встречи Волкера и советника российского президента Владислава Суркова, которая прошла накануне в Минске.

22 августа Волкер встретился с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом в Вильнюсе.

23 августа Волкер намерен посетить Украину, где вместе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом проведет встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.

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Темы: ДонбассМинские соглашенияСШАКлинтон
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