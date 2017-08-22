Від Мінстеця "відкололися" інформаційні війська

Інтернет-проект "Інформаційні війська України", який був створений при Міністерстві інформаційної політики України, з 1 серпня року почав функціонування як самостійний.

Про йдеться у повідомленні на офіційному сайті МІП.

Координатор проекту "Інформаційні війська України" Святослав Батов заявив, що волонтери готові й надалі, в якості волонтерського проекту, допомагати державним структурам, "відстоюючи інформаційний суверенітет України в соціальних мережах, і в Інтернеті загалом".

Як відомо, інтернет-проект "Інформаційні війська України" було розпочато 23 лютого 2015 року.

Українська правда