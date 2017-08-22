Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"1+1" вибачився за старі фото обстрілу Маріуполя, але футбол в місті небезпечний

Вівторок, 22 серпня 2017, 16:06
1+1 вибачився за старі фото обстрілу Маріуполя, але футбол в місті небезпечний

На телеканалі "1+1" визнали, що показали в сюжеті ТСН фото обстрілу Маріуполя дворічної давнини, але все одно вважають, що місто ще занадто небезпечне для футбольних матчів УПЛ.

Таку позицію каналу висловила в коментарі "Українській правді" ведуча ТСН Алла Мазур.

Вона зізналася, що в сюжеті програми "ТСН. Тиждень" були показані фотографії обстрілів Маріуполя, які відбувалися ще в січні 2015 року.

"В тексті немає жодного слова про те, що фото з Маріуполя – свіжі… Звичайно, нам треба було наголосити на році подій, адже зараз будь що може стати приводом для маніпуляцій, і ми вибачаємось, що створили саме такий привід", - каже ведуча.

Водночас, наголошує Мазур, "ці деталі" не повинні відволікти людей від суті, яка, на її думку, полягає в тому, що небезпека для міста все ще залишається.

"Повідомлення СБУ про червоний рівень загрози і наш сюжет про терористів у Маріуполі, які готові були за 200 доларів влаштовувати серію терактів, – оце і є найсвіжіша інформація", - зазначає вона.

Також Аллу Мазур непокоять заяви ватажка терористів ОРДО Олександра Захарченка з обіцянками не обстрілювати місто в день матчу прем'єр-ліги між футбольними клубами "Динамо" і "Маріуполь".

"Заяви терориста Захарченка, як правило, варто читати з точністю до навпаки. Бо тому, хто вчинив злочин проти людяності 2015-го року, ніщо не заважає повторити його знову", - підкреслила телеведуча.

Як повідомлялося, 20 серпня віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде до Маріуполя на матч з місцевим ФК через небезпечну ситуацію в місті.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс взагалі виступив проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-ліги в Маріуполі.

Масовану підтримку позиції щодо небезпеки проводити матчі в Маріуполі підтримав і телеканал "1+1", співвласником якого є пан Суркіс. Аби обґрунтувати ці побоювання в сюжеті "ТСН. Тиждень" були показані вищезазначені старі фото обстрілу міста.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МаріупольфутболтелебаченняЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Маріуполь
Окупанти розробили план евакуації з Маріуполя – ЦНС
У Маріуполі за загадкових обставин гинуть окупанти – міськрада
У Маріуполі окупанти викидають людей із власних квартир і заселяють військових – радник мера
Останні новини
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
12:23
Трамп має заплатити $400 тисяч NYT, де вперше розповіли про його податкові махінації
12:14
По усій Україні лунала тривога – у повітрі був російський МіГ
Усі новини...
Реклама: