"1+1" вибачився за старі фото обстрілу Маріуполя, але футбол в місті небезпечний

На телеканалі "1+1" визнали, що показали в сюжеті ТСН фото обстрілу Маріуполя дворічної давнини, але все одно вважають, що місто ще занадто небезпечне для футбольних матчів УПЛ.

Таку позицію каналу висловила в коментарі "Українській правді" ведуча ТСН Алла Мазур.

Вона зізналася, що в сюжеті програми "ТСН. Тиждень" були показані фотографії обстрілів Маріуполя, які відбувалися ще в січні 2015 року.

"В тексті немає жодного слова про те, що фото з Маріуполя – свіжі… Звичайно, нам треба було наголосити на році подій, адже зараз будь що може стати приводом для маніпуляцій, і ми вибачаємось, що створили саме такий привід", - каже ведуча.

Водночас, наголошує Мазур, "ці деталі" не повинні відволікти людей від суті, яка, на її думку, полягає в тому, що небезпека для міста все ще залишається.

"Повідомлення СБУ про червоний рівень загрози і наш сюжет про терористів у Маріуполі, які готові були за 200 доларів влаштовувати серію терактів, – оце і є найсвіжіша інформація", - зазначає вона.

Також Аллу Мазур непокоять заяви ватажка терористів ОРДО Олександра Захарченка з обіцянками не обстрілювати місто в день матчу прем'єр-ліги між футбольними клубами "Динамо" і "Маріуполь".

"Заяви терориста Захарченка, як правило, варто читати з точністю до навпаки. Бо тому, хто вчинив злочин проти людяності 2015-го року, ніщо не заважає повторити його знову", - підкреслила телеведуча.

Як повідомлялося, 20 серпня віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде до Маріуполя на матч з місцевим ФК через небезпечну ситуацію в місті.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс взагалі виступив проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-ліги в Маріуполі.

Масовану підтримку позиції щодо небезпеки проводити матчі в Маріуполі підтримав і телеканал "1+1", співвласником якого є пан Суркіс. Аби обґрунтувати ці побоювання в сюжеті "ТСН. Тиждень" були показані вищезазначені старі фото обстрілу міста.

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.

Оксана Коваленко, Євген Кізілов, УП