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Суркіс наплювательськи ставиться до маріупольців – Жебрівський

Вівторок, 22 серпня 2017, 13:37
Суркіс наплювательськи ставиться до маріупольців – Жебрівський

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський вважає, що відмова команди "Динамо-Київ" грати у Маріуполі є "ударом нижче пояса" для маріупольців.   

Про це він заявив в коментарі "Українській правді".

"Відмова "Динамо-Київ" – моєї улюбленої команди - це удар нижче поясу для маріупольців, по великому рахунку. Це відмова підтримати людей, які потерпають від війни проти Росії", - сказав Жебрівський.

За його словами, Маріуполю сьогодні потрібна підтримка українського суспільства.

"Коли до нас у Маріуполь приїжджав Святослав Вакарчук, він збирав до 50 тисяч людей. СБУ, Нацгвардія, ЗСУ і поліція забезпечили громадський порядок там. Так, на сьогодні всі заходи, які відбуваються в Маріуполі – це величезне навантаження на правоохоронців. Але ми безпеку забезпечимо", - додав Жебрівський.

"На сьогодні все можна виправдати чим хочеш, але кожна людина має зробити внесок в перемогу над Росією, таким внеском був би матч з Маріуполем. Те, що робить Суркіс – показує наплювательське відношення до людей, які на лінії вогню", - додав він.

Жебрівський також сказав, що Динамо, як найтитулованіший український клуб, мусив би показати приклад іншим.

Як відомо, віце-президент "Динамо" Андрій Мадзяновський заявив, що "Динамо" не поїде на матч у Маріуполь і подасть до суду в разі зарахування технічної поразки.

Він аргументував відмову питанням безпеки.

При цьому віце-президент УЄФА Григорій Суркіс виступає проти проведення будь-яких матчів української прем`єр-Ліги в Маріуполі, заявивши, що там небезпечно.

"Хочу підкреслити, що мої слова не є оцінкою можливості проведення матчів в Маріуполі. А конкретніше, чи безпечно там грати клубам УПЛ. Мої слова - це чергове попередження: не можна замість вирішення такого відповідального питання влаштовувати навколо цього популістичні піар-акції", - заявив він.

Раніше було рішення комітету з безпеки стадіонів Федерації футболу України проводити матч ФК "Маріуполь" - "Динамо" саме 27 серпня в Маріуполі.

До цього повідомлялося, що до Маріуполя на цей матч приїде місія ОБСЄ для гарантій безпеки. Після цього навіть лідер ватажків ОРДЛО Олександр Захарченко зробив заяву, що в день матчу 27 серпня, будуть припинені усі обстріли в напрямку Маріуполя.

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СуркісМаріупольфутбол
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