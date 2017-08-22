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Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно

Вівторок, 22 серпня 2017, 22:20
Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно

Національна поліція підтверджує затримання за підозрою у хабарництві керівника департаменту поліції охорони Сергія Будника.

Це сталося, 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди, інформує прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що спецоперацію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.

У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, окрім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень.

Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень.

На теперішній час слідчими готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше 22 серпня інформація про затримання Будника з'явилася з джерел у правоохоронних органах.

Українська правда

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Теми: хабарполіція
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