Глава департаменту поліції охорони погорів на хабарі 96 тисяч – офіційно
Національна поліція підтверджує затримання за підозрою у хабарництві керівника департаменту поліції охорони Сергія Будника.
Це сталося, 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди, інформує прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що спецоперацію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та Головного слідчого управління Генеральної прокуратури.
У рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці з’ясували, що посадовець поліції, окрім офіційних платежів за фізичну охорону, через посередника вимагав у киянина додатково передавати йому щомісяця неправомірну вигоду у сумі понад 80 тисяч гривень.
Слідчі з’ясували, що з червня цього року посадовець отримав понад 170 тисяч гривень.
На теперішній час слідчими готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше 22 серпня інформація про затримання Будника з'явилася з джерел у правоохоронних органах.
Українська правда