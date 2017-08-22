Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності пройшла з бійцями НАТО

Генеральна і четверта за рахунком репетиція параду до 26-ї річниці Незалежності України пройшла центральною вулицею Києва Хрещатиком.

У репетиції взяли участь 4,5 тисячі українських військових і зокрема тисяча бійців, які пройшли АТО, зазначає 5 канал.

Цього разу разом із ними пройшли і підрозділи десяти іноземних держав. Зокрема – дев'яти країн-учасниць НАТО та Грузії. Представники їхніх міністерств оборони будуть присутні і на параді 24 серпня.

Був присутній на репетиції і глава вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак.

"Бойовий дух тримаємо і хочемо хлопцям, які зараз на сході, хочемо показати, що ми з вами. Готуємося. І оця вся орава – є кому їх поміняти. Вони не одні там. Вони скоро приїдуть до своїх сімей та родин, а ми їх поміняємо, будемо боронити рубежі", – розповів про парад військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Дмитро Галюк.

Литовський військовослужбовець Геде Мюнланс, якого цитує телеканал, підкреслив якісну підготовку українських військових.

"Усе ж таки у вашій країні триває війна, але вони виглядають добре. Умови на базі, де ми живемо – цілком нормальні. Ми відзначаємо День незалежності Вашої країни і це приємно просто бути тут", – сказав він.

Як повідомлялося, 22 серпня на Хрещатику почали розміщувати військову техніку та озброєння, які продемонструють в рамках виставки до 26-річниці з Дня Незалежності України.

Виставка воєнної техніки та озброєння "Міць нескорених" працюватиме з 22 по 27 серпня від вулиці Інститутської до Європейської площі.