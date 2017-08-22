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Генеральная репетиция парада ко Дню Независимости прошла с бойцами НАТО

Вторник, 22 августа 2017, 23:22

Генеральная и четвертая по счету репетиция парада к 26-й годовщине Независимости Украины прошла по центральной улице Киева Крещатику.

В репетиции приняли участие 4,5 тысячи украинских военных и в частности тысяча бойцов, прошедших АТО, отмечает 5 канал.

На этот раз вместе с ними прошли и подразделения десяти иностранных государств. В частности – девяти стран-участниц НАТО и Грузии. Представители их министерств обороны будут присутствовать и на параде 24 августа.

Присутствовал на репетиции и глава оборонного ведомства Степан Полторак.

"Боевой дух держим и хотим ребятам, которые сейчас на востоке, показать, что мы с вами. Готовимся. И вся эта орава – есть кому их поменять. Они не одни там. Они скоро приедут к своим семьям и семьям, а мы их поменяем, будем защищать рубежи", – рассказал о параде военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Галюк.



Литовский военнослужащий Геде Мюнланс, которого цитирует телеканал, подчеркнул качественную подготовку украинских военных.

"Все же в вашей стране идет война, но они выглядят хорошо. Условия на базе, где мы живем - вполне нормальные. Мы отмечаем День независимости Вашей страны и приятно просто быть здесь", – сказал он.

Как сообщалось, 22 августа на Крещатике начали размещать военную технику и вооружение, которые продемонстрируют в рамках выставки к 26-летию со Дня Независимости Украины.

Выставка военной техники и вооружения "Мощь непокоренных" будет работать с 22 по 27 августа от улицы Институтской до Европейской площади.

Темы: Киев
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