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КНДР показала епічне відео з погрозою ракетного удару по США

Середа, 23 серпня 2017, 04:44

Пропагандистський сайт Північної Кореї оприлюднив відеоролик з погрозою завдати ракетних ударів по території Сполучених Штатів, заявивши, що час не на стороні Вашингтона.

Про це пише агентство Yonhap.

На майже 4-хвилинному відеоролику, опублікованому сайтом Uriminzokkiri,  зображено запуск балістичних ракет Hwasong-12 по острову Гуам.

"Американці повинні жити з широко відкритими очима та вухами, вони будуть боятися вдень та вночі ракет Hwasong-12, не знаючи, коли вони будуть запущені. Вони будуть тремтіти", - йдеться у написах на відео.

Відео також містить кадри випробувань ракети, ймовірно, Scud-ER, а також вигляд Гуаму з космосу.

"Ми просто бажаємо, щоб політичні сили США думали двічі, щоб запобігти очевидному підсумку війни", - говорить інший заголовок під фотографією міністра оборони США Джеймса Меттіса.

Раніше Північна Корея заявила, що розглядає питання про запуск чотирьох ракет в район острова Гуам, де розташована американська військова база.

Однак у понеділок лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що деякий час ще поспостерігає за діями США, перш ніж приймати рішення.

За інформацією Reuters, лідер КНДР наказав армії бути у стані готовності, якщо він прийме відповідне рішення.

Наразі на Корейському півострові проходять спільні навчання військ Південної Кореї і США. Північна Корея розглядає навчання як підготовку до вторгнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяСШАядерна зброя
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