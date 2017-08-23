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КНДР показала эпическое видео с угрозой ракетного удара по США

Среда, 23 августа 2017, 04:44

Пропагандистский сайт Северной Кореи обнародовал видеоролик с угрозой нанести ракетные удары по территории Соединенных Штатов, заявив, что время не на стороне Вашингтона.

Об этом пишет агентство Yonhap.

Почти 4-минутном видеоролике, опубликованном сайтом Uriminzokkiri, изображено запуск баллистических ракет Hwasong-12 по острову Гуам.

"Американцы должны жить с широко открытыми глазами и ушами, они будут бояться днем ​​и ночью ракет Hwasong-12, не зная, когда они будут запущены. Они будут дрожать", - говорится в надписях на видео.

Видео также содержит кадры испытаний ракеты, вероятно, Scud-ER, а также вид Гуама из космоса.

"Мы просто хотим, чтобы политические силы США думали дважды, чтобы предотвратить очевидном итоге войны", - говорит другой заголовок под фотографией министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Ранее Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.

Сейчас на Корейском полуострове проходят совместные учения войск Южной Кореи и США. Северная Корея рассматривает обучение как подготовку к вторжению.

Темы: Северная КореяСШАядерное оружие
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