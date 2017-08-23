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Аваков сподівається, що Димінський все-таки з'явиться на допит

Середа, 23 серпня 2017, 10:57

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський, автомобіль якого скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якого загинула жінка, з'явиться 23 серпня на допит у справі.

Про це глава МВС сказав в середу "Українським новинам".

"Він повинен з'явиться на допит сьогодні... думаю, з'явиться", – сказав міністр.

За його словами, якщо Димінський не з'явиться, то правоохоронці вживатимуть відповідних заходів.

Як повідомлялося, поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена Петра Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

22 серпня вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит і він був попереджений, що йому буде запропоновано здати зразок своєї ДНК слідчому.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В результаті загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова  заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Теми: ДТПполіція
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