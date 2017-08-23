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Аваков надеется, что Дыминский все-таки явится на допрос

Среда, 23 августа 2017, 10:57

Министр внутренних дел Арсен Аваков надеется, что президент футбольного клуба "Карпаты" Петр Дыминский, автомобиль которого совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, явится 23 августа на допрос по делу.

Об этом глава МВД сказал в среду "Українським новинам".

"Он должен явится на допрос сегодня... полагаю, явится", – сказал министр.

По его словам, если Дыминский не явится, то правоохранители будут принимать соответствующие меры.

Как сообщалось, полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

22 августа утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю.

Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Как известно, ДТП с участием автомобиля Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10. В результате погибла 31-летняя Наталья Трила.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Украинская правда

Темы: ДТПполиция
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