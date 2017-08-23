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Режисер: Максакова не співатиме гімн, але виконає твір з підтекстом

Середа, 23 серпня 2017, 11:17
Режисер: Максакова не співатиме гімн, але виконає твір з підтекстом

Оперна співачка не співатиме гімн України на Майдані Незалежності, однак братиме участь у програмі.

Про це "Українській правді" розповів режисер заходу Сергій Проскурня.

"Російські ЗМІ все перекрутили, вони по-своєму інтерпретували те, що я говорив на прес-конференції", - сказав Проскурня.

"Гімн виконують оркестри України і США. Є ще цікава деталь, що гімн США буде диригувати український диригент. А гімн України - американський", - зазначив він.

За словами Проскурні, Максакова буде виконувати каватину Норми "Каста Діва" з опери Белліні "Норма".

"Якщо ви почитаєте текст цього твору, ви зрозумієте думку. Це буде передостанній твір програми. У підтексті – її (Максакової) важка доля, біографія, сімейна ситуації, її бекграунд і, очевидно, її позиція, та риторика, яка звучить з її вуст зараз", - зазначив він.

За словами Проскурні, рішення запросити Максакову для участі в програмі далось йому непросто.

"Працює багато смислів. Але вона разом з іншими учасниками буде виконувати світову прем'єру ораторії Івана Тараненка на слова Дмитра Лазуткіна "Слався Вкраїно!", - зазначив він.

За словами Проскурні, в концерті також візьмуть участь контратенор Юрій Миненко і український піаніст Павло Гінтов, який живе у Нью Йорку.

"Мені сьогодні на вайбер написав мій друг, який перебуває в АТО, він снайпер. Каже: "Слухай, для мене ти завжди є і будеш патріотом України. Люди, які тебе критикують, навіть не уявляють, як ти тролиш Путіна", - зазначив Проскурня.

У свою чергу у своєму Facebook сама Максакова прокоментувала ситуацію так: 

"Шановні українці! Я пишаюся,що в День Незалежності матиму честь співати для Вас ораторію "Слався, Вкраїно!" та каватину з опери Белліні "Норма". Щодо Гімну України - це свята, сакральна річ. Я щиро полюбила мій новий дім, Україну, і її народ. Але і я, і організатори свята впевнені, що в Україні є багато гідних митців для такої надзвичайної місії".

Як відомо, напередодні деякі ЗМІ повідомили, що Марія Максакова – удова екс-депутата Держдуми Вороненкова, якого вбили у Києві, співатиме гімн України на Майдані під час параду.

Максакова була депутатом Дердждуми від Єдиної Росії. Приїхала в Україну разом з Вороненковим. Вона викладатиме академічний вокал у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв України.

Як відомо, колишнього депутата Державної Думи Росії Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Читайте також "Довідка: Хто такий Вороненков і що він робив в Україні"

Оксана Коваленко, УП

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