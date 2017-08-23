Режиссер: Максакова не будет петь гимн, но выполнит произведение с подтекстом

Оперная певица не будет петь гимн Украины на Майдане Незалежности, однако будет участвовать в программе.

Об этом "Украинской правде" рассказал режиссер мероприятия Сергей Проскурня.

"Российские СМИ все перекрутили, они по-своему интерпретировали то, что я говорил на пресс-конференции", - сказал Проскурня.

"Гимн исполняют оркестры Украины и США. Есть еще интересная деталь, гимн США будет дирижировать украинский дирижер. А гимн Украины - американский", - отметил он.

По словам Проскурни, Максакова будет выполнять каватину Нормы "Каста Дива" из оперы Беллини "Норма".

"Если вы почитаете текст этого произведения, вы поймете мнение. Это будет предпоследнее произведение программы. В подтексте - ее (Максаковой) тяжелая судьба, биография, семейная ситуации, ее бэкграунд и, очевидно, ее позиция, и риторика, звучащая из ее уст сейчас", - отметил он.

По словам Проскурни, решение пригласить Максакову для участия в программе далось ему непросто.

"Работает много смыслов. Но она вместе с другими участниками будет выполнять мировую премьеру оратории Ивана Тараненко на слова Дмитрия Лазуткина "Слався Вкраїно!", - отметил он.

По словам Проскурни, в концерте также примут участие контратенор Юрий Миненко и украинский пианист Павел Гинтов, который живет в Нью-Йорке.

"Мне сегодня на вайбер написал мой друг, который находится в АТО, он снайпер. Говорит: "Слушай, для меня ты всегда есть и будешь патриотом Украины. Люди, которые тебя критикуют, даже не представляют, как ты троллишь Путина", - отметил Проскурня.

В свою очередь в своем Facebook сама Максакова прокомментировала ситуацию так:

"Уважаемые украинцы! Я горжусь, что в День Независимости иметь честь петь для Вас ораторию "Славься, Украина!" и каватину из оперы Беллини "Норма". Относительно Гимна Украины - это святое, сакральная вещь. Я искренне полюбила мой новый дом, Украину и ее народ. Но и я и организаторы праздника уверены, что в Украине есть много достойных деятелей искусства для такой чрезвычайной миссии ".

Как известно, накануне некоторые СМИ сообщили, что Мария Максакова - вдова экс-депутата Госдумы Вороненкова, которого убили в Киеве, петь гимн Украины на Майдане во время парада.

Максакова была депутатом Госдумы от Единой России. Приехала в Украину вместе с Вороненкова. Она будет преподавать академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Как известно, бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Раненный охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы Паршов умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

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Оксана Коваленко, УП