Полякову нарешті вдягли браслет

Правоохоронці надягли електронний браслет стеження на народного депутата Максима Полякова.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє сам народний обранець.

"Минуло півтора місяці з часу першої спроби НАБУ одягти на мене електронний браслет. Методом спроб і помилок, з п'ятого разу, після врахування всіх зауважень моїх адвокатів, які щоразу навчали працівників антикорупційного органу діяти в рамках закону, змусили їх дотриматись процедури, я як законослухняний громадянин одягнув електронний засіб контролю", - написав він.

Нардеп додав до свого посту фото, на якому демонструє окільцьовану браслетом ліву ногу і своє задоволення з цього приводу.

Як повідомлялося, 16 серпня народний депутат від "Народного фронту" Максим Поляков знову відмовився надягнути електронний браслет стеження. За даними САП, це була вже третя його відмова.

Раніше Поляков двічі відмовився дозволити поліції надягнути на себе електронний браслет.

Нардеп заявляв, що "юридично" йому не пропонували вдягти браслет.

Суд обрав йому заставу 304 тисяч гривень і зобов'язав носити електронний браслет в якості запобіжного заходу.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

Українська правда