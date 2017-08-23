Поліцейський чиновник приховав від НАЗК собаку, що коштує більше 120 тисяч

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції Дмитро Бут не вніс в декларацію собаку вартістю більше 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства із запобігання корупції.

"За результатами перевірки встановлено, що Дмитро Бут при поданні декларації за 2015 рік не зазначив відомості про цінне рухоме майно (собаку), вартість якої перевищує встановлений поріг декларування – 100 прожиткових мінімумів (121,8 тис. гривень)", - йдеться в повідомленні.

Порода собаки не вказується.

Крім того, кажуть у НАЗК, посадовець не відобразив у декларації 2 квартири та 2 гаражі, що належать члену його сім’ї.

Незважаючи на це, агентство дійшло висновку, що підстав для притягнення Бута до адміністративної або кримінальної відповідальності немає. Також не виявлено конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Тепер заступнику начальника слідчого управління буде надана можливість ще раз подати декларацію, але вже із достовірними відомостями.

Як відомо, 28 квітня 2016 року Окружний адмінсуд Києва поновив Дмитра Бута на посаді заступника начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції.

Раніше Бута було звільнено нібито за непроходження атестації, але він оскаржив це рішення в суді.

25 березня 2015 року Бут в ході засідання Кабінету міністрів пред'явив підозру в корупції голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському і його заступнику Василю Стоєцькому.

Українська правда