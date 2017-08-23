Полицейский чиновник скрыл от НАПК собаку стоимостью более 120 тысяч

Заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Дмитрий Бут не внес в декларацию собаку стоимостью более 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

"По результатам проверки установлено, что Дмитрий Бут при подаче декларации за 2015 год не указал сведения о ценном движимом имуществе (собаке), стоимость которой превышает установленный порог декларирования - 100 прожиточных минимумов (121,8 тыс. гривен)", - говорится в сообщении.

Порода собаки не уточняется.

Кроме того, говорят в НАПК, чиновник не отразил в декларации 2 квартиры и 2 гаража, принадлежащих члену его семьи.

Несмотря на это, агентство пришло к выводу, что оснований для привлечения Бута к административной или уголовной ответственности нет. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Теперь заместителю начальника следственного управления будет предоставлена возможность еще раз подать декларацию, но уже с достоверными сведениями.

Как известно, 28 апреля 2016 года Окружной админсуд Киева восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.

25 марта 2015 Бут в ходе заседания Кабинета министров предъявил подозрение в коррупции председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Василию Стоецкому.

Украинская правда