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Очільник Пентагону прилетів до Києва

Середа, 23 серпня 2017, 19:24

Делегація США на чолі з міністром оборони Джеймсом Меттісом в середу ввечері прибула до Києва.

Літак глави оборонного відомства США Меттіса прибув в Міжнародний аеропорт "Бориспіль", передає "Інтерфакс-Україна".

Біля трапа главу Пентагону зустрічали представники посольства США в Україні на чолі з послом Марі Йованович. Після нетривалого обміну привітаннями дипломати і Меттіс поїхали з аеропорту на автомобілях.

Заплановано, що в четвер, 24 серпня, глава Пентагону візьме участь в параді з нагоди Дня Незалежності на Майдані Незалежності, після чого відбудеться його зустріч з президентом Петром Порошенко.

Церемонія зустрічі відбудеться о 12.00 біля будівлі адміністрації президента, о 12.50 буде зроблено заяву для преси.

Крім того, Меттіс повинен зустрітися з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Як відомо, разом з главою американського оборонного відомства столицю України відвідає спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер.

Теми: СШАКиївармія
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