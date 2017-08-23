Глава Пентагона прилетел в Киев

Делегация США во главе с министром обороны Джеймсом Маттисом в среду вечером прибыла в Киев.



Самолет главы оборонного ведомства США Мэттиса прибыл в Международный аэропорт "Борисполь", передает "Интерфакс-Украина".



У трапа главу Пентагона встречали представители посольства США в Украине во главе с послом Мари Йованович. После непродолжительного обмена приветствиями дипломаты и Маттис поехали из аэропорта на автомобилях.



Планируется, что в четверг, 24 августа, глава Пентагона примет участие в параде по случаю Дня Независимости на Майдане Независимости, после чего состоится его встреча с президентом Петром Порошенко.



Церемония встречи состоится в 12.00 у здания администрации президента, в 12.50 будет сделано заявление для прессы.



Кроме того, Маттис должен встретиться с министром обороны Украины Степаном Полтораком.



Как известно, вместе с главой американского оборонного ведомства столицу Украины посетит специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.