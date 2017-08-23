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Представник ОБСЄ зміг потрапити до колонії, яку контролюють бойовики

Середа, 23 серпня 2017, 22:18

Представник ОБСЄ Тоні Фріш відвідав Макіївську колонію, що знаходиться на території не підконтрольній Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"Заслухали інформацію координатора ОБСЄ Т. Фріша, який днями відвідав Макіївську колонію, де утримують наших військових-заручників, він зміг зустрітися з кількома хлопцями і побачити умови їх утримання. На жаль, він не зміг відвідати інші тюрми на окупованих територіях", - повідомила вона.

"Ми наполягаємо, аби найближчим часом Т. Фріш також відвідав тюрми на окупованій Луганщині, а також тих заручників, що знаходяться в інших, окрім Макіївської, буцегарнях. Тим більше, що всі ці тюрми залишаються закритими для всіх інших міжнародних гуманітарних і спостережних місій, зокрема й МКЧХ. Також Т. Фріш відвідав кілька українських тюрем", - повідомила вона.

Як відомо, трьохстороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі за участю представників ОРДЛО підтвердила прихильність введення режиму припинення вогню на Донбасі з 00.00 25 серпня.

Українська правда

Теми: ОБСЄзаручники
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