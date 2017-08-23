Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель ОБСЕ смог попасть в колонию, которую контролируют боевики

Среда, 23 августа 2017, 22:18

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, находящуюся на территории неподконтрольной Киеву.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Была заслушана информация координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где удерживают наших военных-заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях", - сообщила она.

"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе МККК. Также Т. Фриш посетил несколько украинских тюрем", - сообщила она.

Как известно, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа.

Украинская правда

Темы: ОБСЕзаложники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: