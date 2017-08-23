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Адвокат Дыминского заявляет, что Аваков и Геращенко говорили неправду

Среда, 23 августа 2017, 22:59
Адвокат Дыминского заявляет, что Аваков и Геращенко говорили неправду

Адвокат президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый заявляет, тот не получал повесток на допрос.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"22 августа 2017 советник министра МВД Антон Геращенко обнародовал в своем Facebook сообщение, где, в частности, говорится: "В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупреждён, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа..." С полной ответственностью заявляю - это неправда, Петр Дыминский не получал повестки на допрос", - написал адвокат.

Он также заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков также распространял недостоверную информацию.

"Еще большее удивление у защиты вызывают слова министра МВД Арсена Авакова, который, очевидно, либо вообще не вникал в суть дела, или сознательно искажает факты с одной, только ему известной целью. Так, 23 августа Аваков обнародовал в своем Facebook такой пост: "он должен появиться на допрос сегодня..." Опять же, хотелось бы спросить у Арсена Борисовича - кто Вас так дезинформирует и имеете ли вы доказательства этим словам?", - написал Лысый.

Он рассказал, что допрос Дыминского состоялся в воскресенье, 20 августа, "о чем свидетельствует соответствующий протокол, подписанный в том числе и подзащитным".

Также, по словам Лысого, Дыминский осуществил "бизнес-визит" в Женеву, где прошел медосмотр у врача Димитроса Самараса.

"Фактически, медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов переломов, вывихов суставов, синяков, царапин или других телесных повреждений", - написал он.

Как известно, в среду член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос в полицию на 10 утра среды по делу о смертельное ДТП на Львовщине. По его словам Диминскому вручили сразу две повестки на допрос.

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

ДТП с участием автомобиля Дыминского произошло 18 августа на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворивского района около 15:10.

Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский был на месте аварии. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал охранника Дыминского.

Брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем Мерседеса в момент аварии.

Украинская правда

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Темы: АваковЛьвовДТП
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