Порошенко: нам вистачить розуму, щоб 5 колона не підняла голову

Президент Петро Порошенко закликає утримувати політичну боротьбу влади і опозиції в межах європейських стандартів.

Про це він заявив у четвер, виступаю на параді з нагоди Дня незалежності.

"Я впевнений, що нам вистачить розуму і сил, щоб політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів, цивілізованих стосунків влади і опозиції, щоб ворог не зміг підірвати нас ізсередини, щоб п'ята колона і не думала підняти голову, і щоб отаманщина не руйнувала основ держави, щоб у політичному протистоянні ми самі себе не знищили", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що російська агресія згуртувала українців у єдину політичну націю.

"Традиційні українські хутори, де кожна хата скраю, об'єдналися в єдину патріотичну родину, яка відстояла свій спільний дім", - сказав президент.

Він також додав, що найближчим часом відбудеться розмова про старі й нові виклики, які стоять перед державою: "Оскільки сьогодні такий великий день, розмову про наші старі проблеми і нові виклики свідомо залишаю на будні. Вона обов'язково відбудеться найближчим часом".

Українська правда