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В РФ відкрили 5 справ "за порушення хлібного перемир'я"

Четвер, 24 серпня 2017, 16:48

Слідчий комітет РФ повідомив про те, що відкрив 5 кримінальних справ за "фактами порушення українськими військовими "хлібного перемир'я".

Про це повідомили у прес-службі Слідкому РФ 24 серпня.

Зазначається, що кримінальні справи порушено "за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)".

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У Слідкомі заявили, що встановили "чергові факти артобстрілів населених пунктів і цивільних об'єктів українськими військовослужбовцями".

"За версією слідства, у період з 14 до 20 серпня військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії України ... здійснили прицільний артобстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, розташовані e н.п. Донецький Луганській області, н.п . Зайцеве Бахмутського району Донецької області, с. Саханка Новоазовського району Донецької області, у м.Ясинувата Донецької області України", - заявили в СК РФ.

Внаслідок обстрілу  5 мирних мешканців отримали поранення, зазначається у повідомленні.

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Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група у Мінську підтримала звернення місцевих рад про початок так званого "хлібного перемир'я" на Донбасі - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю.

Перемир'я мало початися 24 червня 2017 року.

Попри досягнуті домовленості, бойовики регулярно порушують "хлібне перемир'я" фактично з дня початку його дії.

Українська правда 

Теми: РосіяДонбаскримінал
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