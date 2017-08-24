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В РФ открыли 5 дел за "нарушение хлебного перемирия"

Четверг, 24 августа 2017, 16:48

Следственный комитет РФ сообщил о том, что открыл 5 уголовных дел по "фактам нарушения украинскими военными "хлебного перемирия".

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ 24 августа. 

Отмечается, что уголовные дела возбуждены "по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)".

В Следкоме заявили, что установили "очередные факты артиллерийских обстрелов населенных пунктов и гражданских объектов украинскими военнослужащими".

"По версии следствия, в период с 14 по 20 августа военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины ... произвели прицельный артобстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, расположенные в н.п. Донецкий Луганской области, н.п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, с. Саханка Новоазовского района Донецкой области, в г.Ясиноватая Донецкой области Украины", - заявили в СК РФ.

В результате обстрелов пятеро мирных жителей получили ранения, отмечается в сообщении. 

Как известно, 21 июня Трехсторонняя контактная группа в Минске поддержала обращение местных советов о начале так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе - соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

Перемирие должно было начать действовать 24 июня 2017 года.

Несмотря на достигнутые договоренности, боевики регулярно нарушают "хлебное перемирие" фактически со дня начала его действия.

Украинская правда 

Темы: РосcияДонбасскриминал
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