Полиция: взрыв на Грушевского - покушение на умышленное убийство

По факту взрыва на ул. Грушевского в Киеве начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Об этом 24 августа сообщили в столичном главке милиции.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению". - отметили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Установлено, что в больничные учреждения с телесными повреждениями доставили трех человек.

Пострадавшие госпитализированы в столичную клиническую больницу №17, они находятся в отделении политравмы, сообщили в эфире телеканала "112. Украина".

Как сообщил Украинской правде информированный источник, двое из пострадавших в результате взрыва - родственники Героя Украины Валерия Чибинеева - его жена и мать жены. Мужчина, получивший ранения - офицер 79 ОМБР на дембеле. Предположительно, на месте происшествия была взорвана граната РГД.

Другой источник "Украинской правды" также подтвердил эту информацию.

Как известно, в результате взрыва на Грушевского в Киеве полиции сообщили о двух пострадавших. Основная версия, которую рассматривают правоохранители - хулиганство.

Чибинеев - командир роты снайперов 79-й отдельной десантно- штурмовой бригады десантных войск ВСУ, звание Герой Украины получил в августе 2016 года.

О командире роты снайперов 79-й бригады Валерие Чибинееве читайте в материале УП "Бойцы с "промзоны" Авдеевки о страхах, чести мундира и жизни на волоске".

Украинская правда