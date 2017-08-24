Путін у Криму зустрічався з Медведчуком - росЗМІ

В ході незаконного візиту до анексованого Криму президент РФ Володимир Путін провів закриті переговори з лідером руху "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Про це пише російське видання РБК з посиланням на два поінформованих джерела, знайомих з Медведчуком.

Ще два джерела РБК, близькі до Кремля, підтвердили, що Медведчук під час поїздки Путіна "точно був у Криму" і останні два роки Путін регулярно зустрічається з ним під час поїздок на півострів.

"На зустрічі йшлося про українську політику, виконання мінських угод та обмін полонених", - пише видання.

За словами одного з джерел, бесіда відбулася пізно ввечері у п'ятницю, 18 серпня.

У прес-службі Кремля не відповіли на запит РБК. Помічник Медведчука Олег Бабанін не підтвердив і не спростував інформацію про зустріч.

Як відомо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, порушуючи українські закони, прибули в окупований Росією Севастополь.

Там Путін та Медведєв провели зустріч з місцевою владою і лідером байкерського клубу "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдастановим.

Також Путін відвідав заповідник "Херсонес", де на зустрічі з ученими запропонував зробити місто "російської меккою".

На зустрічі ж з молоддю на форумі "Таврида" Путін запропонував "представникам творчих професій і керівникам ЗМІ" подумати про механізми цензурування інформації в РФ.