Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін у Криму зустрічався з Медведчуком - росЗМІ

Четвер, 24 серпня 2017, 20:40
Путін у Криму зустрічався з Медведчуком - росЗМІ

В ході незаконного візиту до анексованого Криму президент РФ Володимир Путін провів закриті переговори з лідером руху "Український вибір" Віктором Медведчуком.

Про це пише російське видання РБК з посиланням на два поінформованих джерела, знайомих з Медведчуком.

Ще два джерела РБК, близькі до Кремля, підтвердили, що Медведчук під час поїздки Путіна "точно був у Криму" і останні два роки Путін регулярно зустрічається з ним під час поїздок на півострів.

"На зустрічі йшлося про українську політику, виконання мінських угод та обмін полонених", - пише видання.

За словами одного з джерел, бесіда відбулася пізно ввечері у п'ятницю, 18 серпня.

У прес-службі Кремля не відповіли на запит РБК. Помічник Медведчука Олег Бабанін не підтвердив і не спростував інформацію про зустріч.

Як відомо, 18 серпня президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, порушуючи українські закони, прибули в окупований Росією Севастополь.

Там Путін та Медведєв провели зустріч з місцевою владою і лідером байкерського клубу "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдастановим.

Також Путін відвідав заповідник "Херсонес", де на зустрічі з ученими запропонував зробити місто "російської меккою".

На зустрічі ж з молоддю на форумі "Таврида" Путін запропонував "представникам творчих професій і керівникам ЗМІ" подумати про механізми цензурування інформації в РФ.

Теми: ПутінКримМедведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Путін
Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойову силу, але без Пригожина – ISW
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
14:27
Кулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
Усі новини...
Реклама: