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Росіянин отримав 6 місяців виправних робіт за удар журналіста НТВ

П'ятниця, 25 серпня 2017, 14:44

Мировий суд в Москві засудив до 6 місяців виправних робіт Олександра Орлова, який вдарив кореспондента телеканалу НТВ Нікіту Развозжаєва під час прямого ефіру зі святкування Дня ВДВ.

Як повідомляє ТАСС, Орлов визнаний винним за ст. 116 КК РФ - "побої".

"Після оголошення підсудний повідомив, що задоволений вироком і не буде його оскаржувати", - зазначено у повідомленні.

"Я думав, буде гірше. І ще раз прошу вибачення", - заявив Орлов, який визнав вину.

У зв'язку з тим, що Орлов визнав вину, суд проходив в особливому порядку: у такому випадку суд не вивчає докази і призначає покарання, яке не перевищує двох третин від максимального.

Як відомо, інцидент стався у московському Парку Горького 2 серпня: кореспондента пропагандистського каналу НТВ у прямому ефірі під час святкування ВДВ вдарив п'яний чоловік у футболці з написом "Оплот".

Журналіст розповідав про те, що саме ВДВ вважаються елітними військами. У цей момент до нього підійшов п'яний чоловік у футболці з написом "Оплот" з криками "Моя країна, с .. бл ... Україну захопимо". 

 

Теми: РосіяЗМІсуд
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