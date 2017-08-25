Россиянин получил 6 месяцев исправительных работ за удар журналиста НТВ
Мировой суд в Москве приговорил к 6 месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ.
Как сообщает ТАСС, Орлов признан виновным по ст. 116 УК РФ - "побои".
"После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором и не будет его обжаловать", - отмечается в сообщении.
"Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - заявил Орлов, который признал вину.
В связи в этим суд проходил в особом порядке: в таком случае суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.
Как известно, инцидент произошел в московском Парке Горького 2 августа: корреспондента пропагандистского канала НТВ в прямом эфире во время празднования ВДВ ударил пьяный мужчина в футболке с надписью "Оплот".
Журналист рассказывал о том, что именно ВДВ считаются элитными войсками. В этот момент к нему подошел пьяный мужчина и с криками "Моя страна, с .. бл ... Украину захватим".
Напавшим на НТВшника оказался 32-летний москвич, связанный с движением православных патриотов «Сорок сороков»https://t.co/pYAqSiQzSM pic.twitter.com/htg2WXbjYV— Открытая Россия (@openrussia_org) August 2, 2017